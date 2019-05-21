Mide bulandıran öğrenciler: Öğretmenleri için idrar ve spermden krep yaptılar

Eşek şakasının da bir sınırı olmalı… ABD’nin Ohio eyaletindeki Hyatts Orta Okulu’nda bir grup öğrencinin şakası ulusal basının gündemine oturdu. Ohio’nun Powell kentindeki okulda düzenlenen “Gurme Yemek Yarışması” ağızlarda buruk bir tat bırakarak sona erdi.

Öğrencilerin yaptığı yemekleri deneyen ve puanlayan jüri gelen ihbar üzerine bazı öğrencilerin hazırladığı kreplerin harcında idrar ve sperm örneği olduğunu öğrendi. Yarışma iptal edilirken yerel yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. WBNS’e konuşan bölge şerifi, “Bazı öğrencilerin idrar ve spremlerini kullanarak krep yaptığı tespit edildi. Olayı inceliyoruz” ifadesini kullandı.

Öğrencilerden birinin avukatı Brad Koffel, “Bunun bir şaka olma ihtimali yüksek. Sadece eğlenmek için böyle bir video çekmiş ve aslında kreplerin içine bu tür bir sıvı koymamış olabilirler. Kimseye bunların yedirilmediğini düşünüyoruz. Okul hiçbir inceleme yapmadan bunu nasıl bilecek” dedi.

Öğrenciler hakkında soruşturmanın devam ettiğini duyuran okul yönetimi, “Şu an en büyük önceliğimiz öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği” ifadesini kullandı.