Mide bulandıran olay: İşsiz garson annesini parçaladı köpeğine yedirdi

İspanya’nın başkenti Madrid’de, bir süredir kayıp olan Maria Soledad Gomez’in bulunması için başlatılan soruşturma ülkenin yakın tarihindeki en korkunç cinayeti de ortaya çıkardı… Ülkenin çok okunan gazetelerinden El Pais başta olmak üzere yerel basının büyük ilgi gösterdiği olay, Madrid’deki Las Ventas Arenası yakınlarında yaşayan Gomez’in bir süredir görülmediği ve kayıp olduğu için gelen uyarılarla başlatılan soruşturma ile gündeme geldi.

Komşularının nerede olduğunu bilmediği ve garson olarak çalışan fakat bir süredir işsiz olan oğlu Alberto Sanchez Gomez’in (26) uyuşturucu bağımlısı olduğu kadının arama çalışmaları kapsamında soruşturma derinleştirildi. Yetkililer Gomez2in evine gittiğinde ise kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Polis, Gomez’in annesinin cansız bedenini evde çürümüş bir halde buldu. 66 yaşındaki emekli kadının vücudunda en az 1.000 parça koparıldığını ve iç organlarının kayıp olduğunu açıklayan polis, “Altı adet büyük saklama kabında kadının vücut parçaları bulunuyordu. Ayrıca çöpte de kadının bazı organları vardı” ifadesini kullandı.

Bir aydır kayıp olduğu bildirilen kadının bir süredir işsiz olan oğlunun uyuşturucu bağımlılığı olduğu açıklandı. El Pais’ye konuşan yetkililer, “15 yaşında babasını kaybeden ve 2 kardeşi daha olan Alberto, annesini öldürdü ve annesinin vücut parçalarını pişirerek köpeğine yedirdi. Daha önce annesine karşı şiddet uyguladığı için hakkında işlem başlatılmıştı” dedi. Aileyi tanıyan komşuları, “Alberto bazen gece saatlerinde dışarı çıkar ve saatlerce bankta köpeğiyle otururdu. Önünden geçseniz ya da seslenseniz bile size bakmazdı, çünkü uyuşturucu alıyordu. Annesinin ziynet eşyalarını çalarak satar ve bu parayla uyuşturucu alırdı” dedi.