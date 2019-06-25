Mide bulandıran olay kamerada ortaya çıktı

Tayvan mide bulandıran adli bir olay ile çalkalanıyor… Tayvan’nın Taichung kentinde komşusuyla kavga eden 69 yaşındaki Lin isimli bir adamın intikam yöntemi büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Olay Taichung’da geçtiğimiz aylarda meydana geldi… EBC News’te yer alan haberde bir apartmanda yaşayanların peş peşe hastalanması ve apartman genelinde nahoş bir kokunun yayılması sonrasında mahalle sakinleri harekete geçti. Apartmanın su deposunun yakınlarına bir kamera yerleştiren apartman yönetimi birkaç gün sonra mide bulandıran olayı tespit etti.

Videoda 69 yaşındaki bir adamın poşet poşet dışkı ve idrarı üşenmeden dar bir merdivene çıkarak temiz su deposuna döktüğünü gören apartman sakinleri isyan etti. İsminin Lin olduğunu tespit eden mahalle sakinleri, musluktan içtikleri su sonrası karın ağrısı, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldıklarını söyleyerek polisi göreve çağırdı.

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Olay yerine gelen ve su tankını kontrol eden uzmanlar suda yüksek seviyede amonyum tespit etti. Uzmanlar, “Su içindeki yüksek amonyum seviyesi idrar ve dışkının birleşmesiyle olur. Bu da ciddi oranda dışkının olmasıyla yaşanır” dedi. Lin hakkında suç duyurusunda bulunan adam kısa sürede gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaşlı adam, “Ben balkonumu bir telekomünikasyon şirketine kiraladım ve baz istasyonu kurulmasını istedim. Fakat apartman yönetimi buna itiraz etti. Burası benim balkonum ama apartman yönetimi bunu kaldırttı. Bu durum beni çok üzdü ve ben de intikam almak için bunu yaptım” dedi.

Lin’in bir yıl boyunca insanları zehirlemek için bu yöntemi uyguladığı belirtilirken, dün mahkemeye çıktı. Lin’e 20 ay hapis cezası ve yaklaşık 5.000 dolar para cezası verildi.

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