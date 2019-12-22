Mide bulandıran rezillik böyle görüntülendi

Ev sahibi Scott McCoy, kayak tatilindeyken güvenlik kamerasına evinin verandasına pisleyen bir adam görünce ağzı bir karış açık kalmış.

Yerel medyaya yansıyan görüntülere göre; orta yaşlı sarhoş bir adam eve girmeye çalışıyor. Başaramayınca da çekip gitmek yerine bir sütunun arkasına geçip, pantolonunu indiriyor ve malûm eylemi gerçekleştiriyor. Pantolonunu giymeye çalışırken tökezleyip düştüğü görülen adamın pisliğini her tarafa yaydığı anlaşılıyor.

Denver KDVR televizyonuna konuşan McCoy, “Birçok mobilyaya, duvarlara ve bir pencereye dokundu” dedi. Gizli kameraya bağlı uygulamadan gece 02.00 sularında 41 farklı görüntü uyarısı aldığını anlatan Scott McCoy, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Gülseniz mi ağlasanız mı bilemiyorsunuz.”