Milletvekilinden dublör skandalı! Kendisi yerine sınavlara sokmuş

İktidardaki Avami (Halk) Birliği partisinin milletvekili Tamanna Nusrat’ın dört sömestrde en az 13 sınava yerine kendisine benzeyen kadınları soktuğu belirtiliyor. Nusrat’ın her sınav için bu kişilere ödeme yaptığı da iddialar arasında.

Skandal, Nagarik TV kanalının haberiyle ortaya çıktı. Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, sınav öncesinde muhabirlerin konuştuğu bir kadın kendisini Tamanna Nusrat olarak tanıtıyor. Bu kişi, kimliği açığa çıktıktan sonra sınavı terk ediyor.

Bir okul yetkilisi, “dublörlerin” sınavlara korumalar eşliğinde geldiğini belirterek, “Aslında birçok öğrenci gerçeği biliyordu. Ancak Nusrat’ın nüfuzlu biri olması nedeniyle kimse sesini çıkaramadı” dedi.

‘BİR DAHA KAYIT OLAMAYACAK’

Açık Üniversite’de okuyan (BOU) Nusrat, parlamentoya geçen yıl seçilmişti. BOU rektörü M.A. Mannan, “Okuldan kaydını sildik. Çünkü suç işledi. Suç suçtur. Bir daha asla okulumuza kayıt yaptıramayacak” dedi.

Mannan, Nusrat, dublörleri ve durumdan haberdar olmalarına rağmen sessiz kalan okul yetkilileri hakkında dava açma ihtimallerini değerlendirmek için bir komisyon oluşturduklarını söyledi.