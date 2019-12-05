Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Türk ordusu sayesinde kurtulduk

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Twitter hesabından yapılan video paylaşımında, Resulaynlı bir esnafın söylediklerine yer verildi.

“TÜRK KARDEŞLERİME VE ORDUSUNA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Paylaşımda, Suriyeli vatandaş, bölgede yaşananlara ilişkin, “Türk ordusuna teşekkür ediyoruz, sayelerinde kurtulduk. Arap olduğumuz için çalışamıyorduk. PKK/YPG kazancımızın yarısını almadan çalışmamıza izin vermiyordu. Biz evlerimizden çıktık buraya geldik, güven içindeyiz. Örgüt bizi ne rahat bıraktı ne de yaşamamıza izin verdi. Ben kırsalda yaşıyordum, Halep’e geliyordum. 20 milyon liramı gasbettiler, beş parasız kaldım. Türk kardeşlerime ve ordusuna teşekkür ediyorum. Dükkanımı açmam için bana yardım ettiler. Allah onlardan razı olsun” dedi.

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“HALKIMIZA EVLERİNE DÖNMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk ordusuna teşekkür eden Suriyeli, şunları söyledi:

“Halkımıza evlerine dönmelerini tavsiye ediyorum. Elektrik var, her şey yolunda. Daha güzel bir yaşam olmaz. Allah’a şükür her şey yoluna girdi. En azından artık çalışma yasağı yok. Kazançlarımıza ortak oluyorlardı, bir dükkan açtığımızda kazancımızın yarısını alıyorlardı. 20 milyon liramı gasbettiler, beş kuruşsuz kaldım. Yiyecek içecek bir şeyim yoktu.” (DHA)