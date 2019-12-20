Milyoner iş adamı ‘cennete’10 kişi arıyor! Herkes başvurabilir tek kriter ise…

Almanya’da soğuk kahve ürünleri satarak büyük bir servetin sahibi olan Karl Heinz Reipen, sıra dışı bir girişime imza attı. 2000 yılında Yeni Zelanda’nın New Plymouth bölgesi yakınlarında bir çiftlik satın alan milyoner iş adamı, ‘cennetten bir köşe’ olarak adlandırdığı bu bölgedeki güzellikleri başkalarıyla da paylaşmak istiyor.

Sosyal medyadan yapılan duyuruya göre seçilecek şanslı 10 kişi, adada Reipen’le beraber komün hayatı yaşayacak. Doğal güzelliklerden balık tutmaya, denize girip sörf yapmaya kadar birçok imkandan bahsedilen ilanda, “Eğer bir grup dolusu ilgi çekici insanla bir arada yaşamak sizi cezbediyorsa bu yeni bir hayat fırsatı olabilir” deniyor.

18-70 yaş aralığındaki kişilerin kabul edileceği belirtilen ilanda, atı olanların çiftliğe getirebileceği belirtiliyor. Seçilecek kişilerle ilgili başka bir kriter ise paylaşılmamış. İlan sosyal medyada büyük ilgi çekerken, bunun altında başka sebepler arayanlar da oldu.

Milyoner iş adamının çiftliği 2016’da 8.5 milyon dolara satmak için girişimlerde bulunduğu ancak alıcı bulamadığı, söz konusu ilanla ilgi çekerek çiftliği bu sayede elden çıkarmayı hedeflediği öne sürülüyor.