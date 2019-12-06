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Mine’nin cesedi 3 ay sonra bulundu! Eşi her şeyi itiraf etti

Almanya'nın Duisburg şehrinde eşi Mine O.'nun kaybolduğu gerekçesiyle 7 Eylül'de polise başvuruda bulunan Ercan E., eşi Mine'yi öldürdüğünü itiraf etti. 3 ay sonra, dün gece cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Mine O.'nun kocası tarafından ormanlık alana gömüldüğü belirtildi.

20:39 -
Haberler Dünya
Mine’nin cesedi 3 ay sonra bulundu! Eşi her şeyi itiraf etti

Almanya’nın Duisburg şehrinde 7 Eylül’de kaybolan ve kocası Ercan E.’nin 20 Ekim tarihinde polise kayıp başvurusunda bulunmasının ardından aranmaya başlanan 26 yaşındaki Mine O.’nun dün gece cesedi bulundu. Alman basınında yer alan haberlere göre, Mine O.'yu, kocasının öldürdüğü ve ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

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Kaybolan Mine O.’yu uzun süredir arayan Alman polisi, gelen bir ihbar üzerine ailenin garajında arama yaptı. Polis, aylardır ortalıkta olmayan Mine O.’ya ait kıyafetler ve cep telefonunu garajda görünce, zaten şüpheli olarak takip edilen koca Ercan E.'yi gözaltına aldı. Gece yarısına kadar süren ifadede Ercan E.’nin eşi Mine O.’yu öldürdüğünü ve cesedini de Untermaiderich semtinde bir okulun yanında bulunan ormanlık alana gömdüğünü polislere anlattığı kaydedildi. Ceset üzerine yapılacak otopsinin ardından 26 yaşındaki Mine O.’nun nasıl öldürüldüğünün ortaya çıkması bekleniyor.

İHA – Üç aydır kayıp olan hemşire Mine O.’nun cesedi ormanlık alanda bulundu.

 

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Duisburg Polisi, Mine O. olayı ile ilgili bilgisi olan vatandaşların en yakın polis birimine bilgi vermelerini bekliyor.

KADIN CİNAYETLERİ DURMAK BİLMİYOR

Eskişehir’de Ayşe Tuba Arslan, eski eşi tarafından öldürülmüş, Arslan son bir yılda tam 23 suç duyurusunda bulunduğu ve hepsinin takipsizlikle sonuçlandığı ortaya çıkmıştı. Anestezi teknikeri Ayşe Karaman da 29 Temmuz’da Ankara’da erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Ö.T.’nin evinde ölü bulunmuştu. Türkiye’yi sarsan bir olay da geçen günlerde Ordu’da yaşanmıştı. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık günü cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak katledilmişti. (AJANSLAR)

 

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