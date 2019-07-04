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Mısır 3 bin yıllık büstün satılmasına öfkeli

Mısır, Christie's Müzayede Evi'ne, çocuk firavun Tutankamon'un 3 bin yıllık büstünün satışının iptal edilmesi çağrısında bulundu. Mısır Dışişleri Bakanlığı'na göre büst, büyük ihtimalle 1970'li yıllarda bir tapınaktan çalındı.

Sozcu.com.tr
12:36 -
Haberler Dünya
Mısır 3 bin yıllık büstün satılmasına öfkeli

28 santimetrelik kahverengi büst, bugün Londra’da açık artırmayla satışa sunulacak.

Büstün 5 milyon dolardan fazla bir fiyata satılması bekleniyor.

Christie’s Müzayede Evi yetkilileri, büstün geçmişte halka açık bir şekilde sergilenmiş olmasına karşın, Mısır’ın bu konudaki kaygılarını daha önce dile getirmediğini söyledi. Christie’s’ten yapılan yazılı açıklamada “Bu eser bir soruşturmaya konu değil ve hiç olmadı” denildi.

Müzayede Evi ayrıca büstün son 50 yıldaki sahiplerinin listesini yayımladı.

Büstün, Alman aristokrat Prinz Wilhelm von Thurn’dan 1973 ya da 1974 yılında alındığı belirtildi. (BBC Türkçe)

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