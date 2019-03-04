Mısırlı imam, “4 eş almak haksızlık” dedi, ortalık karıştı

Mısır’da bir hayli yaygın olan çok eşlilik konusunda yeni bir tartışma başladı… Mısır’da dini olarak otorite kabul edilen El-Ezher’in imamı Şeyh Ahmed el-Tayyip, önceki gün devlet televizyonunda çok eşliliği eleştirdi ve kadınlara destek çıktı.

Devlet televizyonunda da yayınlanan açıklamalarda el-Tayyip, “Evliliklerin çok eşli olması gerektiğini savunanlar tamamen yanılıyor. Doğrusu için Kuran’ı okumak gerek. Tek eşlilik kuraldı. Kuran’ı tam olarak anlayamayanlar bu şekilde yorumluyor. Bu anlayış hem kadınlara hem de çocuklara haksızlık” dedi. el-Tayyip, “Kadın sorunları çözüme kavuşturulmalı. Kadınlar, toplumun yarısını temsil ediyor ve eğer onları çözüme kavuşturmazsak tek ayakla yürüyor oluruz” dedi.

el-Tayyib’in bu açıklamaları Mısır’da yeni bir tartışmayı da alevledi. Mısır, Ulusal Kadın Konseyi, şeyhin açıklamalarını desteklediklerini açıkladı. Konseyin başkanı Maya Mursi, “İslam kadınlara saygı duyuyor ve onlara iyi davranılmasını destekliyor. İslam, daha önce olmayan hakları kadınlara veriyor” dedi. Fakat sosyal medyada paylaşılan mesajlarda Şeyh el-Tayyib’in açıklamaları tepki çekti. Bazı kullanıcılar şeyhin açıklamasına tepki gösterirken, “Çok eşlilik kadınlara iyi gelir ve onların evlilik derdini ortadan kaldırır” şeklinde yorumlar yaptı.

Bu açıklamaların ardından sözlerine açıklık getirmek isteyen el-Tayyib, çok eşliliğin yasaklanmasına dair bir çağrıda bulunmadığının altını çizdi.