Moda dünyası şaştı kaldı: “Şişkosun” dediler, podyuma almadılar

Moda dünyasının güzellik ve kilo tartışmaları bitmek bilmeyecek gibi görünüyor… Son dönemde Chanel ve Burberry gibi markaların defilelerinde boy göstererek moda dünyasında kendine has bir yer edinen 28 yaşındaki Edie Campbell sosyal medya üzerinden yaptığı paylaştığı fotoğraflarla yeni bir tartışma başlattı. Campbell, moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden Milano Moda Haftası’nda bir markanın kendisiyle çalışmak istemediğini son dakikada söylediğini aktardı.

Campbell, “Bana çok şişman olduğum için Milano Moda Haftası’nda yer vermeyeceklerini söylediler” dedi. İdeal bel oranı olan 60 santimetreye sahip bir bel genişliği ve 89 santimetre kalça genişliği olan Campbell daha sonra kruvasan yiyerek kendisini eleştirenleri çok da umursamadığını gösterdi.

Kate Moss ile Burberry reklamlarında da oynayan Campbell, “İsmini söyleyemeyeceğim bir marka benim onlar için çok büyük olduğumu söyleyerek bir defilemi son dakikada iptal etti. Büyük olmak derken çok ünlü olduğum için değil, çok kilolu olduğum için böyle bir karar almışlar” dedi.