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Moritanya açıklarında Türk balıkçı teknesi battı

Moritanya açıklarında İlhan Yılmaz 5 adlı Türk balıkçı teknesi battı.

Sozcu.com.tr
13:02 -
Haberler Dünya
Moritanya açıklarında Türk balıkçı teknesi battı

Afrika ülkesi Moritanya'nın 40 mil açıklarında İlhan Yılmaz’a ait Türk balıkçı teknesi battı.

İlhan Yilmaz 5 adlı teknedeki mürettebatın kurtarıldığı öğrenildi.

Afrika Moritanya
Son güncelleme: 13:06 27.11.2019
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