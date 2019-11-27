Moritanya açıklarında Türk balıkçı teknesi battı

Afrika ülkesi Moritanya'nın 40 mil açıklarında İlhan Yılmaz&#8217;a ait Türk balıkçı teknesi battı.. İlhan Yilmaz 5 adlı teknedeki mürettebatın kurtarıldığı öğrenildi.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/moritanya-aciklarinda-turk-balikci-teknesi-batti-5475844","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/moritanya-aciklarinda-turk-balikci-teknesi-batti-5475844","pageType":"yazi","pageIdentifier":5475844,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5475844,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/moritanya-aciklarinda-turk-balikci-teknesi-batti-5475844/","headline":"Moritanya au00e7u0131klaru0131nda Tu00fcrk balu0131ku00e7u0131 teknesi battu0131","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["Afrika","Moritanya"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/27/iecrop/moritanya-iha_16_9_1574849162-880x495.jpg","author":"Yiu011fit Can Kaytmaz","dateCreated":1574848922,"datePublished":1574848922,"dateModified":1574849166,"info":"{"seo_news":"false"}"});