Moskova sokakları karıştı! | Son dakika

Moskova polisinin sert müdahalesiyle karşılaşan eylemciler “Putinsiz bir Rusya” ve “Putin istifa” sloganlarıyla sokaklara çıkmıştı.
Yerel seçimler öncesinde gözaltına alınarak seçimlere katılması engellendiği öne sürülen muhalif isimler için sokaklara inen Rus göstericiler Putin’in istifa etmesini istedi. Gösterilerde 600’den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
BİR KADIN AĞIR YARALI
Gösterilerde polisin sert müdahalesi sonrası bir kadının başına aldığı darbe ile ağır şekilde yaralandığı belirtildi.
8 Eylül’de yapılması beklenen yerel seçimler öncesinde hapse atılan muhalif lider Alexei Navalny’nin çağrısıyla Moskova Belediyesi yakınlarında toplanan kalabalık grupla polis arasında zaman zaman sert çatışmalar yaşanıyor.