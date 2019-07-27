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Moskova sokakları karıştı! | Son dakika

Moskova'da seçimler öncesi düzenlenen gösterilerde 600 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Protesto düzenleyen grup bazı yolları trafiğe kapattı. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan gruptan bir kadının başına aldığı darbeyle ağır yaralandığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
18:50 -
Haberler Dünya
Moskova sokakları karıştı! | Son dakika

Moskova polisinin sert müdahalesiyle karşılaşan eylemciler “Putinsiz bir Rusya” ve “Putin istifa” sloganlarıyla sokaklara çıkmıştı.

Yerel seçimler öncesinde gözaltına alınarak seçimlere katılması engellendiği öne sürülen muhalif isimler için sokaklara inen Rus göstericiler Putin’in istifa etmesini istedi. Gösterilerde 600’den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Reuters

BİR KADIN AĞIR YARALI

Gösterilerde polisin sert müdahalesi sonrası bir kadının başına aldığı darbe ile ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

8 Eylül’de yapılması beklenen yerel seçimler öncesinde hapse atılan muhalif lider Alexei Navalny’nin çağrısıyla Moskova Belediyesi yakınlarında toplanan kalabalık grupla polis arasında zaman zaman sert çatışmalar yaşanıyor.

Reuters

Son güncelleme: android-time 19:10 27.07.2019
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