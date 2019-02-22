Moskova’da 24 saatte 700’den fazla bankaya bomba ihbarı yapıldı

Rus haber ajansı TASS, son 24 saat içinde başkent Moskova'daki 707 banka şubesine bomba ihbarları yapıldı. Ajans, güvenlik dayandırdığı haberinde, 14 okul, 2 enstitüye de bomba ihbarında bulunulduğunu duyurdu. İhbarları kontol eden 1000 polisin, ihbar alanlarındaki 4 bin 435 kişiyi tahliye ettiği; kontrollerde her hangi bir patlayıcı ya da tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı belirtildi. Polis ihbarcıları araştırıyor.

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Geçtiğimiz ay da yine Moskova'da okullar, alışveriş merkezleri, bankalar, eğitim kurumları ve sinema salonlarına yönelik çok sayıda bomba ihbarında bulunulmuş; ihbarların boş olduğu ortaya çıkmıştı. DHA