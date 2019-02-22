Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Moskova’da 24 saatte 700’den fazla bankaya bomba ihbarı yapıldı

Moskova’da 24 saat içinde 700’den fazla banka şubesine bomba ihbarında bulunulduğu; yapılan kontrollerde ihbarların boş çıktığı belirtildi.

22:21 -
Haberler Dünya
Moskova’da 24 saatte 700’den fazla bankaya bomba ihbarı yapıldı

Rus haber ajansı TASS, son 24 saat içinde başkent Moskova'daki 707 banka şubesine bomba ihbarları yapıldı. Ajans, güvenlik dayandırdığı haberinde, 14 okul, 2 enstitüye de bomba ihbarında bulunulduğunu duyurdu. İhbarları kontol eden 1000 polisin, ihbar alanlarındaki 4 bin 435 kişiyi tahliye ettiği; kontrollerde her hangi bir patlayıcı ya da tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı belirtildi. Polis ihbarcıları araştırıyor.

İLGİLİ HABERRusya'dan bomba iddia: ABD sınıra asker yığıyorRusya'dan bomba iddia: ABD sınıra asker yığıyor

Geçtiğimiz ay da yine Moskova'da okullar, alışveriş merkezleri, bankalar, eğitim kurumları ve sinema salonlarına yönelik çok sayıda bomba ihbarında bulunulmuş; ihbarların boş olduğu ortaya çıkmıştı. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more