Mucize mektup: Tam 9 yıl sonra cevap geldi

Bugün 19 yaşında olan Max Vredenburgh isimli genç, şişeyi 2010 yılında Boston’dan denize bırakmıştı.

Dokuz yılda Atlantik Okyanusu’nu aşarak Fransa kıyısına ulaşan mektupta, genç Vredenburgh kendisinden de bahsediyor.

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BBC Türkçe’nin haberine göre; en sevdiği şeyleri sıralayan Vredenburgh, elma yemeyi, sahili ve uzayı favorileri arasında sayıyor.

Vredenburgh dokuz yaşında kaleme aldığı mektubu, “lütfen cevap yazın” diyerek sonlandırıyor.

TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Ağustos 2010’da yazılan mektubu, Ekim ayında bulduğunu söyleyen G. Dubois isimli kişi de Vredenburgh’un beklediği cevabı yazdı.

Şişeyi 10 Ekim’de bulduğunu açıklayan Dubois, mektuba eklediği harita ile tam olarak nerede şişenin karşısına çıktığını da belirtiyor.

19 yaşındaki Vredenburgh, kendisine geri yollanan orijinal mektubu da Twitter hesabından paylaştı.

“9 yıl, aklım başımdan gitti” cümlesiyle biten paylaşım 4 günde 132 bin kere paylaşıldı.