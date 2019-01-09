Multi milyonerin karısını fidye için kaçırdılar!

Norveçli multi milyoner işadamının eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen´in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı.

Norveç medyası, 31 Ekim´den bu yana kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki kadının fidye için kaçırıldığını duyurdu. Fidyecilerin, işadamından karısını serbest bırakmak için 9 milyon Euro talep ettikleri bildirildi. Norveç´teki NRK televizyonuna göre, fidyeciler, 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye olarak talep ediyor.

Polis, saldırganların kaçırdıkları kadını öldürme tehditlerine rağmen davayı kamuoyuna duyurma kararını aldıklarını açıkladı. Norveç´teki Kapital ekonomi dergisine göre Tom Hagen´in ülkenin en zenginleri listesinde 172´inci sırada yer alıyor. DHA