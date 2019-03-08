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Musk’tan ‘Angara’ mesajı: En mükemmeli onlar

ABD'li girişimci ve Tesla ile SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek roketlerle ilgili çalışmalar yürüten Musk, geçtiğimiz günlerdeki test uçuşunun ardından Rusya'ya övgülerde bulundu. Musk, Rus roket mühendisliğinin mükemmel, Rus roket motorlarının da dünyanın en iyileri olduğunu söyledi.

09:30 -
Haberler Dünya
Musk’tan ‘Angara’ mesajı: En mükemmeli onlar

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya mükemmel roket mühendisliğine ve günümüzün en iyi roket motorlarına sahip.

Yeni Angara roketinin tekrar kullanılabilir versiyonu harika olur” dedi.

 

Musk, bu açıklamasıyla, Аrs Technica’nın Rus uzay gemisi Soyuz’un, SpaceX yapımı yeni Dragon araçlarıyla rekabet edemediği yönündeki haberlere tepki vermiş oldu.

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Son güncelleme: android-time 09:34 08.03.2019
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