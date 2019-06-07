Müslümanlara, gamalı haçlı tehdit!

Tam 15 yıl önce bir Türk kuaförü önüne bisikletin selesine yerleştirilen bomba patlamış ve bazıları ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. Türk mahallesinde Türklere gözdağı verme amaçlı olayın, daha sonra ırkçı neonazi NSU örgütü tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

YENİ BİR ÖRGÜT ADIYLA BİLDİRİ

8'i Türk 10 kişiyi de öldüren NSU'lular kısa süre önce yargılanırken, ırkçılık yeniden hortladı. Dün ve bugün, Türk mahallesi olarak bilinen Keupstr‘nin çevresindeki evlere, işyerlerinin posta kutularına, adı yeni duyulan “Atomsilahları Tugayı Almanya” imzalı, üzerinde gamalı haç bulunan tek sayfalık bildiriler bırakıldı.

“HEPİNİZ HEDEFİMİZSİNİZ”

Bildiride, “Almanya'daki Müslümanlar! Ülkemizi işgalinizi engelleyeceğiz. Alman halkı uyanıyor ve her geçen günü, sizin düşman olduğunuzu ve bizden nefret ettiğinizi daha net anlıyor. Siz, Almanya ve Avrupa'yı mahvetmek isteyen Yahudiler'in gönüllü araçlarısınız. Bu yüzden de her biriniz, hedef olmayı hak ediyorsunuz“ denildi.

Alman TV'si, WDR dağıtılan bildirileri ilk duyuran kanal oldu. Bu bildirilerden sonra, polis Keupstr ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Pazar günü yapılacak 15'inci yıl kınama etkinliklerinin de yoğun güvenlik altında gerçekleştirileceği açıklandı.