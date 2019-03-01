Musul’da bombalı saldırı! Ölü yaralılar var

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul kentinin doğu yakasında, bir ana cadde üzerinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 1 sivilin öldüğü, 14’ünün de yaralandığı bildirildi.

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Açıklamada, terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilen saldırıdan hemen sonra bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Iraklı güçler, IŞİD’in 10 Haziran 2014’te ele geçirdiği Musul’u Temmuz 2017’de tamamen geri almıştı. AA