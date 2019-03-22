Musul’daki feribot kazasıyla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı

Musul Operasyonlar Komutanlığı Komutanı General Necim Ciburi yaptığı açıklamada, dün Dicle nehrinde batan ve yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan feribot kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Dün meydana gelen facianın çok elim bir kaza olarak nitelendiren Ciburi, kazanın nedenini öğrenmek ve kazaya sebebiyet verenleri cezalandırmak için Başbakan Adil Abdülmehdi tarafından oluşturulan Kriz Masası'nın göreve başladığını kaydetti. İHA
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.