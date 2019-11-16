NASA tarih vererek uyardı: Hiroşima’nın 15 katı etki yapacak!

NASA, Dünya’ya yaklaşmakta olan gök taşlarıyla ilgili uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Kimi zaman gök taşları Dünya’yı teğet geçtikten sonra olası tehditleri açıklayan NASA, bu kez rotasında sapma olmazsa 2022’de Dünya’ya ulaşması beklenen bir gök taşıyla ilgili açıklama yaptı.

NASA’dan yapılan açıklamaya göre JF1 adı verilen gök taşı, Mısır’daki Keops Piramidi büyüklüğünde.

6 Mayıs 2022’de Dünya’ya en yakın pozisyona ulaşması beklenen gök taşının, çarpışma durumunda 230 kilotonluk bir nükleer enerjiye eş değer tahribat yaratabileceği ön görülüyor. Bu Hiroşima’ya atılan atom bombasının yaklaşık 15 katına denk geliyor.

Bu tip bir felaket senaryosunda bir şehrin tamamen yok olabileceğini söyleyen NASA uzmanları, milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini ifade etti.