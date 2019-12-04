NASA ve ESA güçlerini birleştirdi! Asteroit avına çıkıyorlar

NASA ve ESA’dan uzmanlar, AIDA (Asteroit Çarpma ve Saptırma Değerlendirmesi) kapsamında Eylül ayında İtalya’da bir araya gelmiş ve olası bir asteroit tehdidine karşı alınabilecek önlemler üzerine değerlendirmelerde bulunmuştu.

ESA’dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, NASA ile Didymos adlı ikiz asteroite yönelik bir görev için iş birliği yapılacağı duyuruldu.

Onay verilen projeyle ilgili paylaşılan ilk bilgilere göre NASA’nın DART adı verilen uzay aracı, ikiz asteroitlerden birine çarparak rotayı yeniden yönlendirmeye çalışacak.

ESA’nın göreve katılacak olan HERA adlı aracı ise, çarpışma sonrası ortaya çıkan bulguları toplayıp analiz üzerine yoğunlaşacak.

2021 yılında tamamlanması beklenen DART’ın, milyarder iş adamı Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Çarpışmanın 2022 yılında meydana gelmesi hedefleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre HERA’nın göreve devralmasının ise 2023 veya 2024 yılında olması bekleniyor.

ESA’nın, DART’ın üstleneceği görevi yapacak bir proje üzerinde geçmişte çalışmalar yürüttüğü, ancak gerekli fonun sağlanamaması üzerine 2016’da rafa kaldırıldığı iddia ediliyor.