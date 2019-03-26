NASA’da kıyafet skandalı! Sadece kadınlar olacaktı ama…

NASA tarafından yapılan açıklamada, ellerinde astronotlara uyacak bedende yeterli uzay giysisinin olmaması nedeniyle ‘planların değiştiği’ duyuruldu. Astronotlar Anne McClain ile Christina Koch’un aynı beden giysiye ihtiyacı olduğunu fark etmelerinin ardından, uzay yürüyüşünün planladığı tarihe kadar ancak bir tane giysi yapılabileceği ortaya çıktı. Bu giysiyi de Koch’un giymesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, “Görev yöneticileri, istasyondaki uzay giysilerinin elverişliliği açısından görevlendirmeyi ayarlamayı kararlaştırdı. McClain, ilk uzay yürüyüşü sırasında medium beden üst gövde giysisinin kendisine uyduğunu öğrendi. Ancak 29 Mart’a kadar sadece bir tane medium beden üst giysi yapılabileceği için, bunu Koch giyecek” ifadelerine yer verildi.

NASA’nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda da, “Uzay yürüyüşleri bir meydan okumadır, ancak doğru ekipman işi kolaylaştırır. Uzay giysileri en önemli donanımdır. En iyi uyum için görevlendirmeyi güncelledik” denildi.

NASA, McClain’in yerine Koch’a, Nick Hague’ın eşlik edeceğini duyurdu. Daha önce Hague ile göreve giden McClain, uzay yürüyüşü yapan 13’üncü kadın olarak tarihe geçmişti. Koch, 14’üncü kadın olacak. McClain’in ise 8 Nisan’da başka bir göreve gitmesi bekleniyor.

NASA bu ay başında yaptığı duyuruda, uzay yürüyüşü yapacak astronot ekibin sadece kadınlardan oluşacağını belirtmişti.

Anne McClain ile Christina Koch’un tarihi uzay yürüyüşünü 29 Mart’ta gerçekleştirmesi bekleniyordu. Astronotların yedi saat sürmesi planlanan görevinde, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dışarı çıkarak geçen yaz yerleştirilen pilleri değiştirmesi planlanıyordu.