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NATO Konferansı Trump karşıtı konuşmacı nedeniyle iptal edildi!

Danimarka’da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) kuruluşunun 70’inci yılını kutlamak amacıyla düzenlenecek konferans, ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin Trump karşıtı bir konuşmacıyı veto etmesi nedeniyle iptal edildi.

21:22 -
Haberler Dünya
NATO Konferansı Trump karşıtı konuşmacı nedeniyle iptal edildi!

Danimarka Atlantik Konseyi Genel Sekreteri Lars Bangert Struwe, yaptığı yazılı açıklamada, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yılını kutlamak amacıyla başkent Kopenhag'da 10 Aralık Salı yapılması planlanan konferansın iptal edildiğini duyurdu.

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“SLOAN’IN TRUMP KARŞITI OLDUĞU BİLDİĞİMİZ BİR ŞEYDİ”

Struwe, “(Atlantik Konseyi’nde araştırmacı) Stanley Sloan’ın, Trump karşıtı olduğu bildiğimiz bir şeydi. Bu bir sır değil. Facebook ve Twitter'ı takip eden herkes görebilir. Stanley Sloan'ın bizim konferansımızda apolitik ve objektif bir konuşma yapacağından emindik. Sloan bu yönde bize söz verdi. Bu yüzden Sloan'ın konuşmacılar arasında olması için ısrar ettik ta ki ABD Büyükelçisinin Sloan'ın katılımının iptal edilmesini isteyene kadar.” ifadesini kullandı.

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BU YÜZDEN KONFERANS İPTAL

ABD’nin Kopenhag Büyükelçisi Carla Sands’ın, ABD Başkanı Donald Trump karşıtlığıyla bilinen Atlantik Konseyi araştırmacısı Stanley R. Sloan'ı veto ettiği ve bu yüzden konferansın iptal edildiği kaydedildi.

ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise konferansın organizatörleri arasında olan büyükelçiliğin ve Danimarka Atlantik Konseyi'nin, konferans için geniş perspektife sahip konuşmacılar üzerinde anlaştığı kaydedildi.

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Açıklamada, “Stanley Sloan'ın son anda konuşmacılar arasına eklenmesi, konferans için diğer konuşmacıların belirlenmesinde dikkat edilen birlikte karar alma yöntemiyle örtüşmemektedir.” değerlendirmesine yer verildi. AA

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Son güncelleme: 21:24 08.12.2019
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