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NATO’dan Yeni Zelanda’daki cami saldırısına kınama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum" dedi.

12:44 -
Haberler Dünya
NATO’dan Yeni Zelanda’daki cami saldırısına kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Christchurch’te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum” açıklaması yaptı.

Stoltenberg, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.

Düşüncelerinin hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla olduğunu kaydeden Stoltenberg, “NATO, ortak değerlerimizi ve açık toplumlarımızı korumak için dostumuz ve ortağımız Yeni Zelanda ile dayanışma içindededir” ifadesini kullandı.

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