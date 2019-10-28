Ne günlere kaldık! Bir terörist bir başka teröristin öldürüldüğünü duyuruyor

Terör örgütü elebaşlarından Kobani, dün gece Twitter tarafından ‘mavi tık’ ile onaylanan hesabından bir mesaj paylaştı.

Buna göre; Muhacir, Cerablus yakınlarındaki Ayn el Baat Köyü yakınlarında öldürüldü.

Kobani, operasyonun SDG istihbarat birimleri ile ABD ordusu tarafından yürütüldüğünü öne sürdü.

El Muhacir’in öldürüldüğü iddiasına ilişkin ABD’den resmi bir açıklama gelmiş değil.

Amerikan basını ise, IŞİD sözcüsünün Suriye’nin kuzeyinde seyahat halindeyken hava saldırısının hedefi olduğunu yazdı.

İLGİLİ HABER İşte o operasyonun perde arkası

Dünyanın en çok aranan teröristi IŞİD elebaşı Ebubekir el Bağdadi (48), dün TSİ ile sabah 04.15’te Suriye’nin İdlib vilayetine bağlı Barişa kasabasında öldürülmüştü.

‘BAĞDADİ’NİN YERİNE KARDAŞ GEÇTİ’

Öte yandan Bağdadi’nin yerine “profesör” takma adıyla anılan Abdullah Kardaş’ın geçeceği iddia edildi.

Saddam Hüseyin’in ordusunda görev yaptığı belirtilen Kardaş’ın 2003’te ABD tarafından hapse atıldığı aktarıldı.

Kardaş’ın El Kaide bağlantıları nedeniyle Irak’ta Bağdadi ile hapis yattığı öğrenildi.

Kardaş-Bağdadi ikilisinin diğer mahkûmları da burada radikalleştirdiğine inanılıyor.

Abdullah Kardaş’ın Irak/Telafer kökenli bir Türkmen olduğu ifade ediliyor.

Geçen ağustos ayında Bağdadi’nin sağlık durumunun kötüye gittiği yolunda haberler yayınlanmış, Bağdadi’nin yerini Kardaş’a bıraktığı iddia edilmişti.