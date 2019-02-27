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Son dakika… Nepal’de bakanı taşıyan helikopter düştü

Nepal'de 6 kişiyi taşıyan bir helikopterin dağlık alanda düştüğü bildirildi. Nepal İçişleri Bakanlığı, söz konusu helikopterde turizm bakanının da bulunduğunu duyurdu.

12:53 -
Haberler Dünya
Son dakika… Nepal’de bakanı taşıyan helikopter düştü

Nepal'in Taplejung bölgesinde içinde 6 kişinin bulunduğu bir helikopterin ülkenin dağlık bölgesinde kaybolduğu ardından düştüğü belirtildi.

Nepal Turizm Bakanı Rabindra Adhikari

Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, helikopterde Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari, Turizmci Ang Chhiring Sherpa ve Başbakanlık yetkilisi Yubaraj Dahal'ın da bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları, patlama sesi duyduklarını ardından gökyüzünü duman kapladığını ve yangın çıktığını belirtti.

Turizm Bakanı Adhikari ve beraberindeki heyetin Pathibhara tapınağına ve inşaat halindeki bir havalimanına gitmek üzere yola çıktığı öne sürüldü.

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Son güncelleme: android-time 14:05 27.02.2019
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