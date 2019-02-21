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Nesli tükendi sanılıyordu, yeniden rastlandı! Dünyanın en büyüğü…

Neslinin tükendiği düşünülen dünyanın en büyük arısına Endonezya'da yeniden rastlandı.

20:11 -
Haberler Dünya
Nesli tükendi sanılıyordu, yeniden rastlandı! Dünyanın en büyüğü…

Avustralya’nın yayın kuruluşu ABC’nin haberine göre, Sydney Üniversitesi’nden Simon Robson, Kanada’da Saint Mary’s Üniversitesi’nden Glen Chilton, ABD’li bir fotoğrafçı ile genç bir böcek bilimci, Endonezya’nın Maluku Adaları’na düzenledikleri keşif gezisinde, 38 yıldır türüne hiç rastlanmayan, dünyanın en büyüğü Wallace’ın dev arısını (Magachile pluto) buldu.

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Tropik ormanda 5 gün boyunca araştırma yapan ekibin, neslinin tükendiği sanılan arıya karınca yuvasında rastladığı belirtildi. İlk kez 1859 yılında doğa bilimci Alfred Russel Wallace tarafından keşfedilen, son olarak 1981’de kayıt altına alınan “uçan buldog” lakaplı dünyanın en büyük arısının kanat açıklığı 6 santimetre. Hayvanın başında dev kıskaçlar bulunuyor ve dev arı soktuktan sonra ölmüyor.

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Simon Robson, dünyanın en büyük arısının Maluku Adaları’ndaki varlığının, bölgede çevrenin korunması için amiral gemisi olabileceğini söyledi. AA

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Son güncelleme: android-time 20:16 21.02.2019
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