New York metrosunda feci ölüm!

Malaysiya Goodson adlı kadının cesedi, 53. Cadde’deki 7th Avenue İstasyonu’nda platformda bulundu. Goodson’ın bir yaşındaki kızı Rhylee ise bilinci açık bir halde bulundu ve olay yerinde tedavi edildi. Rhylee’nin ciddi bir yara almadığı ve aileye teslim edildiği belirtildi.

Olay, New York Metrosu’ndaki basamaksız erişim sorununu yeniden gündeme getirdi. Goodson’ın erkek kardeşi, Malaysia’nın şehirde alışveriş yaptığını ve bebek arabasında çok sayıda alışveriş torbası olduğunu anlattı.

Metropolitan Ulaşım Departmanı Sözcüsü Shams Tarek “Bu, kesinlikle çok üzücü bir olay. Sistemimizdeki erişilebilirliği geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” dedi.

New York Times’a göre 7th Avenue İstasyonu’nda asansör bulunmuyor.