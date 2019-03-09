Nijerya iki hafta sonra yeniden sandık başında

Seçimle, Nijerya’nın 29 eyaletinin valisi ve 36 eyaletinin tamamında meclis üyeleri belirlenecek. Ülkede 29 valilik koltuğu için farklı siyasi partilerden 991, eyalet meclisi üyeliği için de bin 82 aday yarışıyor.

Nijerya’da 73 siyasi parti faaliyet gösteriyor. Bunlardan en güçlüleri arasında Halkın Demokratik Partisi (PDP) ve Tüm İlericiler Kongresi (APC) gösteriliyor.

Vali ve eyalet meclisi seçimleri ülkenin büyük bölümünde sükunet içinde yapılırken, Rivers ve Lagos eyaletlerinin şiddet olaylarına sahne olabileceği tahmin ediliyor.

Seçim sonuçları ise sandıkların kapatılmasından sonra iki gün içinde belli olacak.

Nijerya’da iki hafta önce yapılan devlet başkanı seçimini APC’nin adayı Muhammed Buhari kazanmıştı. Buhari, 29 Mayıs’ta yemin ederek görevine başlayacak.