Nijerya’da cenaze törenine saldırı: 65 ölü

Nijerya'nın Borno eyaletinin Maiduguri şehri yakınında, bir cenaze törenine Boko Haram örgütü tarafından saldırı düzenlendi. Borno Eyaleti Sözcüsü Muhammed Bulama yaptığı açıklamada, saldırıda en az 65 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Bulama, yaklaşık 20 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini geri kalanların da teröristlerin peşinden giderken öldürüldüğünü kaydetti. Bunu Bukar Mustafa isimli görgü tanığı, 23 kişinin cenazede öldürüldüğünü ileri sürerken geri kalan 42 kişinin teröristleri takip ederken katledildiğini ifade etti.

Boko Haram örgütü, bugüne kadar Nijerya’da yaklaşık 27 bin kişinin ölümüne neden olurken 2 milyondan fazla insanın evini terk etmesine sebep oldu. İHA