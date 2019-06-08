Nijerya’da kamyon ile otobüs çarpıştı: 19 ölü

Kaza, Nijerya’nın güneybatı kesimindeki Ondo eyaletinde, yerel saatle 03:30 sıralarında meydana geldi. Yoldaki bir çukura girmemek için direksiyon kıran kamyon sürücüsü karşı şeritten gelen bir yolcu otobüsüne çarptı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü ve yanındaki yolcu araçtan atlayarak kurtulurken; yanmaya başlayan otobüste bulunan 18 kişi araçtan çıkamadı ve yanarak hayatını kaybetti.

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Bölge polis şefi, kamyon sürücüsünün ihmal ve dikkatsizliğinin kazaya neden olduğunu; kamyon sürücüsü hakkında işlem başlatıldığını; hayatını kaybeden otobüs yolcuları ve sürücünün cenazelerinin morga kaldırıldığını duyurdu. DHA