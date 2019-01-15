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Nijerya’da silahlı saldırıda 26 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde düzenlenen saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti.

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Haberler Dünya
Nijerya’da silahlı saldırıda 26 kişi öldü
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde düzenlenen saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti.

Sokoto Valisi Aminu Waziri Tambawal, eyaletin Warawana, Dutsi ve Tabkin Kwasa bölgelerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Vali Tambawal, cenaze töreninde yaptığı konuşmada ise “Düzenlenen bu saldırı barbarca ve alçakça” ifadesini kullandı.

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Görgü şahitleri ise saldırganların 25 motosiklet ile geldiklerini söyledi. Nijerya ordusu tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, bölge halkı şüpheliler konusunda uyarıldı. AA

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