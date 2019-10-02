O anları kaçırmamak için kendini bu hale soktu

Andrew Philibeck’in kız kardeşi Rachel’a evlilik teklif edeceğini öğrenen Therese, çalı kostümü giyerek teklifin yapılacağı yerde saklanmaya başladı.

Bir fotoğrafçı tarafından çalı kılığındaki görüntüleri kaydedilen kadın, fotoğraflarını kendi Twitter hesabından da paylaştı.

Merkel, paylaşımında “Kız kardeşim nişanlandı ve ben de o anı yakalamak için çalı kılığına girdim. Bir yıldır ayrıyız, hayatlarımız neden bu kadar farklı” ifadelerini kullandı.

100 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

​TIME’a konuşan Merkel, planı müstakbel eniştesiyle birlikte yaptıklarını açıkladı ancak “Romantizmi bozma ihtimali olduğu için biraz endişeli olduğunu” söyledi.

Merkel’in evlilik teklifi alan kardeşi Rachel ise, “Kız kardeşimin Andrew’in yanında yuvarlanması muhteşemdi” ifadelerini kullandı.

Sputnik’in aktardığı habere göre; Merkel’in Twitter’da paylaştığı fotoğraflar ise 100 binden fazla beğeni aldı.