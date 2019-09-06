O artık en yaşlı anne! 74 yaşında ikiz doğurdu

74 yaşındaki Magayamma Yaramati ve 82 yaşındaki eşi, 60 yıl süren çocuk hasretine tüp bebek tedavisi sonrası son verdi.

Yıllarca gitmediği doktor, denemediği tedavi kalmayan kadın, Dr. Uma Sankar’ın gözetiminde gördüğü iki aylık tedavi sonrasında hamile kaldı ve ikiz kızlarına sezaryen doğumla kavuştu.

Anne ve bebeklerin durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yaramati, ‘dünyanın en yaşlı annesi’ unvanının sahibi oldu. Yaramati’nin çocukları için süt bankasından destek alınacağı belirtildi.

Hindistan’ın Pencar eyaletinde yaşayan Daljinder Kaur, 2016 yılında 72 yaşındayken bir erkek bebek dünyaya getirmişti.