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Obama ve ailesi 68 milyon TL’lik ev aldı!

Amerika'nın 44. Başkanı Barack Obama ve ailesi 11.75 milyon dolara yeni bir ev aldı.

Tayfun HOPALI / ABD
09:16 -
Haberler Dünya
Obama ve ailesi 68 milyon TL’lik ev aldı!

Obama ve ailesinin, Massachusetts’in Martha’s Vineyard bölgesinde bulunan evi geçtiğimiz yaz kiraladığı, ardından ise satın almaya karar verdiği öğrenildi.

29.3 dönümlük alana sahip olan evin, yedi yatak odası, sekiz banyosu ve çok sayıda şöminesi var.

2001 yılında inşa edilen ev, Edgartown Göleti’nin bulunduğu Okyanus manzarasına sahip.

Evin eski sahibinin Boston Celtics basketbol takımının da sahibi olan Wycliffe Grousbeck olduğu öğrenilirken, Obama’nın sözcüsü satın almayla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Obama ve ailesinin Chicago ve Washington’da da evi bulunuyor.

 

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