Öfkeden çılgına döndü, sevgilisinin cinsel organını ısırdı

Fox News’ün internet sitesine yansıyan habere göre; olay çarşamba günü Miami Beach kentinde yaşandı.
33 yaşındaki Esperanza Gomez, erkek arkadaşıyla içki içiyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kız arkadaşları onlara katıldı.
Çiftin arkadaşları kısa süre sonra yanlarından ayrıldı. Fakat Gomez öfkelendi ve erkek arkadaşını haberde adı anılmayan kadınla yatmak istemekle suçladı.
Polis tutanağına göre; Gomez, erkek arkadaşına bağırarak onu kollarından tutup sarstı, akabinde elindeki bıçakla dürtmeye başladı.
Erkek arkadaşı polise verdiği ifadede, Gomez’in cinsel organını ısırdığını söyledi.
Ağır fiili saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Gomez, 6 bin 500 dolar kefaletle serbest bırakıldı.