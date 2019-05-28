Öğrencisiyle seks yapınca başına büyük iş açtı

The Post-Standard gazetesinin ele geçirdiği mahkeme kayıtlarına göre; 29 yaşındaki öğretmen, 2017-2018 öğretim yılında çalıştığı okulda derslerine girdiği öğrencisiyle aracında seks yaptı. Halstead’in dönem bitmeden okuldan istifa ettiği ve öğrencisiyle sonradan iletişime geçtiği belirtiliyor.

Polis ifadesinde 16 yaşındaki genç, öğretmeniyle sık sık Snapchat’te iletişim kurduğunu belirtti. Reşit olmadığı için adı açıklanmayan öğrenci, daha sonra Halstead’in kendisine çıplak fotoğraflarını gönderdiğini ve ondan da benzer kareler yollamasını istediğini söyledi.

İfadesinde öğretmeniyle otomobilinin arka koltuğunda birlikte olduklarını belirten öğrenci, sonrasında durumun tuhaflığını anlayarak, Halstead’i tüm sosyal platformlardan engellemiş.