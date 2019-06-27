Öğretmen sınıfta pornografik görüntüler çekti, sonra da…

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre; El Campa Lisesi’nde üç ay kadar çalışan öğretmen, adli bir soruşturma geçirmeyecek.

Texas Polisi, Wharton Bölge Başsavcılığı’na danışarak yasalara ilişkin bilgi aldı ve delil bulunmadığı için dava açılamayacağı kanaatine vardı. El Campo Polis Müdürü Terry Stanphill, “Kadının ihlâl ettiği bir yasa bulamadık” dedi.

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Haberlerde adı anılmayan öğretmenin en az bir sınıf ve çalışma odasında çektiği en az 10 pornografik videoda tek başına görüldüğü öğrenildi.

27 YILLIK POLİSİM, BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

Stanphill, Houston Chronicle gazetesine yaptığı açıklamada, “Videoları çevrede kimse olmadığında, her zaman bir sınıf ya da ofiste çekmiş. 27 yıldır polis teşkilatında görev yapıyorum, böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum” dedi.

Yerel yetkililerin, bir videonun okul müdürüne gönderilmesinin ardından öğretmenin görevine derhal son verdiği ifade edildi.

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Okulda okuyan bir öğrenci, yerel medyaya yaptığı açıklamada, videoları çeken öğretmenin İngilizce derslerine vekaleten girdiğini ve pornografik kayıtların okulda birçok öğrenci tarafından izlendiğini söyledi.

Polisin delil bulamamasının nedeni ise şüpheli öğretmenin videoları çekerken kapıyı kapatması, çıplak olmaması ve çekim anında birinin görüp incinmesine yol açmaması olarak gösterildi.