Okul hemşiresi öğrenciyi cinsel ilişkiye zorlayınca…

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre; 48 yaşındaki Delena Clever, iki okul bölgesinde hemşirelik yapıyordu.

Clever, Deerfield Township Oteli’nde reşit olmadığı için adı anılmayan öğrenciyi cinsel ilişkiye zorladı, sonrasında ona alkol ve esrar verdi.

Warren County Savcısı David Fornshell’e göre; genç öğrenci Clever’ın tahrik edici tavırlarına ve dokunuşlarına direndi.

İLGİLİ HABER Lisede taciz skandalı

Savcı Fornshell, “Reşit olmayan öğrenci en nihayetinde onun cinsel yakınlaşma hamlelerini geri çevirdi, aksi takdirde Clever kendini daha uzun süre demir parmaklıklar arkasında bulurdu” dedi.

Delena Clever, 60 gün hapis cezasına çarptırılırken, ‘seks suçlusu’ olarak da kayıtlara geçirilecek.