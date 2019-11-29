Ölüm döşeğindeki Star Wars hayranına büyük jest! İlk o izleyecek

İngiltere’de ölüm döşeğinde olan bir hastanın isteğine Disney CEO’su Bob Iger sessiz kalmadı. Waterlooville kasabasındaki Rowans bakımevi, Twitter hesabından yaptığı duyuruda bir hastası için yardıma ihtiyacı olduklarını aktardı. Bakımevi attığı tweetinde, “Yardımcı olur musunuz? Star Wars’un büyük hayranı olan bir hastamız var ve maalesef zaman 20 Aralık’a kadar ondan yana olmayacak. Son arzusu Star Wars’un final filmi Rise Of Skywalker’u küçük oğluyla beraber izlemek. Bunun gerçekleşmesine yardımcı olabileceğini bildiğiniz herhangi biri varsa lütfen bunu onlarla paylaşın. Teşekkürler” dedi.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakımevinin bu tweetine kullanıcılar büyük bir ilgi gösterdi, Luke Skywalker karakterini canlandıran oyuncu Mark Hamil de bakımevinin bu talebine “İyi şanslar” diyerek destek verdi. Disney CEO’su Bob Iger ise önce bu dileği yerine getirmeye çalışacaklarını söyledi. Bu sözlerin ardından da attığı tweetinde de, “Şükran Günü’nde Disney olarak #TheRiseOfSkywalker’ı Rowans Bakımevi’ndeki bir hasta ve ailesi ile paylaşabileceğimizi söylemekten minnet duyuyoruz. Güç sizinle ve hepimizle olsun!” ifadelerini kullandı.