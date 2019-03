Önce ağaca çarptı sonra yere çakıldı… Kaza anı kamerada!

Polonya'da bir pilot ve yardımcısı, planör ile bir süre uçtuktan sonra iniş yapmak için alçalmaya başladı. İlk denemede başarısız olan ekip, tekrar yükselerek manevra yaptı ve bir daha alçalmaya başladı.

Planörün manevra yaptığı sırada kanadı, bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile planör hızla yere çakıldı. Burun kısmından çakılan uçağın pilotu ağır yaralandı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan yardımcı pilot yardım talebinde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri pilot ve yardımcısını hastaneye kaldırdı. Yaşanan o anlar ise planörün kanadına takılmış olan kamera tarafından an be an kaydedildi.