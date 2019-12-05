Onu herkes bu fotoğrafla tanımıştı… Ünlü milyarder kaza kurbanı!

İngiltere’nin Surrey bölgesinde yaşayan Dmitry Obretetsky, 25 Kasım’da köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktığı sırada trafik kazası geçirdi.

Köpeği Oscar’la birlikte üç aracın arasında kalan 49 yaşındaki Obretetsky hastaneye kaldırıldı. Günlerce yoğun bakımda kalan milyarder iş adamı yaşam savaşını kaybetti.

Kaza İngiliz basınında yer alırken, ölen kişinin Obretetsky olduğunu Rus basını gündeme getirdi. Obretetsky’nin suikasta kurban gitme ihtimalini de göz önünde bulunduran Rus basını olayın derinlemesine soruşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Milyarder iş adamının ölümünün ardından sosyal medyada da birçok paylaşım yapıldı. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea taraftarı olan Obretetsky’nin Euro 2008 sırasında çekilen görüntüsü yeniden gündem oldu.

Söz konusu fotoğrafta Obretetsky, Hollandalı taraftarlar arasında Rus bayrağı sallamış ve geniş kitlelerce tanınmıştı.