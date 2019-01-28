Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Orman’da kaybolan çocuğu iki gün boyunca bir ayı korumuş

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kaybolan çocuk 2 gün sonra ormanda bulundu. Çocuk, 2 gün boyunca bir ayı tarafından korunduğunu söyledi.

17:16 -
Haberler Dünya
Orman’da kaybolan çocuğu iki gün boyunca bir ayı korumuş

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde ormanda kaybolan 3 yaşındaki çocuk iki gecenin ardından bulundu.

Salı günü babaannesinin bahçesinde 2 çocukla birlikte oyun oynarken kaybolduktan sonra Perşembe günü bulunan Casey Hathaway isimli çocuğun, ailesine ve polise iki gece boyunca bir ayının yardımıyla hayatta kaldığını söylediği öğrenildi.

Craven polis şefi Chip Hughes da, Hathaway’ın ‘Ormanda bir ayının kendisine arkadaşlık yaptığını’ söylediğini belirtti. Çocuğun teyzesi Breanna Hathaway’e de aynı şeyi söylediği Facebook paylaşımıyla anlaşıldı.

ayi-facebook

Breanna Hathaway, “Tanrı onu güvende tutmak için bir arkadaş gönderdi” dedi. Kuzey Carolina, çok sayıda siyah ayıya ev sahipliği yapıyor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 17:17 28.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more