Oscar’ı karıştıran film! Oğlu katledilen anne savaş açtı

Denise Fergus Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sözde filmin çekilmesinin ve şimdi Oscar’a aday gösterilmesinin beni ne kadar üzdüğünü ve tiksindirdiğini kelimelerle ifade edemem” dedi.

Filmde, orijinal resmi belgeler üzerinden, Bulger’ın öldürülmesi ve polisin iki çocuk katili sorgulaması anlatılıyor.

İrlandalı yönetmen Vincent Lambe Denise Fergus’tan özür dilemişti. Lambe, Fergus’u filmle ilgili olarak çok daha önceden haberdar etmesi gerektiğini, filminin ona “üzüntü verebileceğini” söylemişti.

90 BİN KİŞİDEN İMZA



Fergus daha önce “Detainment”ın Oscar’a aday gösterilmemesi için Akademi’ye çağrıda bulundu. Adaylar açıklanmadan önce, aynı talebi içeren dilekçeye 90 binden fazla kişi imza verdi.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Daniel Higgins ise Twitter hesabından yaptığı açıklamayla “Detainment” ekibi dahil Oscar adayı tüm İrlanda vatandaşlarını tebrik etti.

10 yaşındaki Robert Thompson ve Jon Venables, James Bulger’ı Bootle kentindeki bir alışveriş merkezinden kaçırmışlardı.

Bulger’ı işkence yaparak öldürmeleri sonrası yargılanan ve suçlu bulunan Thompson ve Venables, 1993’te hapse atılmış, 2001’de ise serbest bırakılmışlardı.