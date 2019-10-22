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Oslo’da ambulansla saldırı! Çok sayıda yaralı var

Norveç’in başkenti Oslo’da silahlı bir kişi çaldığı ambulansı kalabalığın üzerine sürerek çok sayıda kişiyi yaraladı.

18:10 -
Haberler Dünya

Oslo polisinin basın açıklamasına göre, silahlı bir kişi çaldığı ambulansı Torshov Caddesi’nde kalabalığın üzerine sürdü. Silahlı saldırgan, polis tarafından açılan ateş sonucu durdurulabildi. Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda kişinin ambulansın altında ezildiği bölgede bir de bebek arabası bulunurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Oslo emniyet müdürlüğü konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayın terör eylemi olma ihtimali üzerinde duruluyor. Saldırganın ambulansı çalmasına yardım eden bir kadın da polis tarafından aranıyor. İHA

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

Bebek Emniyet Kadın Norveç Polis saldırı Terör
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