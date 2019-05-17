Osmanlı torunu Johnson’dan Başbakan May’e gözdağı: Aday olacağım

Manchester'da gerçekleşen bir etkinlikte konuşan Johnson, Muhafazakar Parti'nin başına geçmek için aday olup olmayacağıyla ilgili soruya, “Tabii ki aday olacağım. Bunun kimse için sır niteliği taşıdığını sanmıyorum. Ancak biliyorsunuz şu anda koltuk boş değil” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilen Başbakan Theresa May, partisinin liderlik yarışını düzenleyen 1922 Komitesi ile gerçekleştirdiği toplantıda istifa baskısı altında kaldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, May'den istifası için kesin tarih istenirken, May bu tarihi vermekten kaçındı.

Johnson 2016'da Brexit referandumunun ardından dönemin Başbakanı David Cameron'ın istifasıyla boşalan liderlik koltuğu için adaylığını koymuştu. Ancak liderlik yarışında May'in desteğini artırması karşısında Johnson adaylıktan çekilmişti. May’in kabinesinde Dışişleri Bakanlığı'na atanan Johnson, geçen temmuz ayında Brexit politikası konusunda hükümet çizgisiyle ayrı düşerek istifa etmişti.

Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapan ve İstiklal Mücadelesi'ne karşı tavrıyla bilinen Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'un oğlu olan Johnson, Türk kökenini sık sık hatırlatmasıyla biliniyor.