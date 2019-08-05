Otobüste mastürbasyon yapan adam aranıyor

Richland Şerifliği, kimliği tespit edilemeyen şahsın otobüs yolculuğu sırasında porno izlerken mastürbasyon yaptığını ve teşhircilik suçundan arandığını duyurdu.

Şeriflikten yapılan açıklamada, otobüs şoförünün şüpheliyi uyardığı ve adamın buna rağmen mastürbasyon yapmaya devam ettiği belirtildi.

Şahsın otobüsten inerek ormanlık alana kaçtığı ve siyah bir otomobil tarafından alındığı öğrenildi.

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Şeriflik şüphelinin kimliğini tespit edemese de, adamın genellikle pazartesi, salı ve çarşamba geceleri aynı güzergahtaki otobüsü kullandığını belirledi.