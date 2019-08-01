Oturma odasında göz göze geldi ve…

Clarke, Townsvill kentindeki evinin tavanın dev bir örümcekle karşılaştı ve fotoğrafını çekip Facebook hesabından yardım istedi. Genç kadın, “Bunu evimden çıkarabilecek biri var mı?” yazdı ardından da cep telefonunun flaşını tuttuğunda kendisine dişlerini ve ayaklarını gösterdiğini ekledi.

Clarke’ın takipçilerinden biri, “Bu noktada evini yakıp yıksan muhtemelen daha kolay olur” yazdı. Bir diğeri ise örümceği yakarak öldürmesini tavsiye etti. Üçüncü takipçi de “Evi yak ve kaç” diye akıl verdi. Bir diğer takipçi ise örümcekten kira istemesini önerdi.

Laree Clarke daha sonra Facebook paylaşımına ek yaparak örümceğin güvenli bir şekilde evden çıkarıldığını duyurdu.

Sparassidae familyasına ait olduğu tahmin edilen dev ‘avcı örümcek’, boyutuyla dikkat çekiyor. Erkeklerinin ayak uzunluğu 30 santimetreye kadar ulaşabiliyor.