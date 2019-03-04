Pakistan Başbakanı: Sorunu çözen Nobel’e layıktır

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Han, “Ben Nobel’e layık değilim. Keşmir sorununu, Keşmir halkının isteklerine göre çözen ve kıtada barış ve insani gelişme yolunu açan kişi Nobel’e layıktır” ifadesini kullandı.

Pakistan tarafından düşürülen Hint jetinin pilotunu 2 gün sonra Hindistan’a teslim eden Han için sosyal medyada kampanyalar düzenlenmişti. Han’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için imza kampanyaları düzenlenen “Change.org” sitesinde başlatılan kampanyaya 4. gününde verilen destek 326 bini buldu. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan parlamentosuna yaptığı başvuruda Han’a prestijli bir barış ödülü verilmesini talep etmişti.

GEÇEN HAFTA SAVAŞIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞTÜ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir’in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat’ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı. Yeni Delhi yönetimi, Pakistan’ı, saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti. Hindistan 26 Şubat’ta, Keşmir Kontrol Hattı’nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan’a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Hindistan, Pakistan’a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı ancak İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı. Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgularken Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan’ı, ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı. Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal çağrısında bulundu.